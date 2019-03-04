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понедельник, 04 марта 2019 10:47

"Стоит надеяться на нестабильность "Челси" - эксперт оценил шансы "Динамо" в Лиге Европы

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&quot;Стоит надеяться на нестабильность &quot;Челси&quot; - эксперт оценил шансы &quot;Динамо&quot; в Лиге Европы
Экс-игрок "Шахтера" Виллиан, справа, снова может сыграть против "Динамо". Фото: dynamo.kiev.ua

В четверг, 7 марта, в первом поединке 1/8 Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграет с лондонским "Челси".

Gazeta.ua попросила прокомментировать предстоящие матчи и оценить шансы подопечных Александра Хацкевича пробиться в следующий раунд турнира эксперта по международному футболу Сергея Бабарыку.

"То, что у "Челси" есть характер мы поняли еще в матче с "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, когда команда не допустила тотального преимущества соперника.

Но главная проблема "Челси" в этом сезоне вовсе не поединки наивысшего уровня, а то, что часто команда оказывается неспособна пройти оборону середнячков.

В этом сезоне "Челси" редко выдает три качественных матча кряду

Потому судьба итальянского наставника лондонцев Маурицио Сарри и путевки в Лигу чемпионов решится в матчах с такими командами как "Вулверхэмптон" и "Эвертон", с которыми "Челси" может быть даже сложнее, чем с "Тоттенхэмом".

Что же касается матчей с "Динамо", то нам стоит надеяться на нестабильность "Челси" - в этом сезоне команда редко выдает три качественных матча кряду", - сказал Бабарыка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед матчем с "Динамо" "Челси" в сложной игре переиграл аутсайдера "Фулхэм"

Повторный матч с "Челси" "Динамо" сыграет на НСК "Олимпийский" 14 марта.

Gazeta.ua
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Дата
04
марта

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  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
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