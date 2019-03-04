"Стоит надеяться на нестабильность "Челси" - эксперт оценил шансы "Динамо" в Лиге Европы

Экс-игрок "Шахтера" Виллиан, справа, снова может сыграть против "Динамо". Фото: dynamo.kiev.ua

В четверг, 7 марта, в первом поединке 1/8 Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграет с лондонским "Челси".

Gazeta.ua попросила прокомментировать предстоящие матчи и оценить шансы подопечных Александра Хацкевича пробиться в следующий раунд турнира эксперта по международному футболу Сергея Бабарыку.

"То, что у "Челси" есть характер мы поняли еще в матче с "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, когда команда не допустила тотального преимущества соперника.

Но главная проблема "Челси" в этом сезоне вовсе не поединки наивысшего уровня, а то, что часто команда оказывается неспособна пройти оборону середнячков.

В этом сезоне "Челси" редко выдает три качественных матча кряду

Потому судьба итальянского наставника лондонцев Маурицио Сарри и путевки в Лигу чемпионов решится в матчах с такими командами как "Вулверхэмптон" и "Эвертон", с которыми "Челси" может быть даже сложнее, чем с "Тоттенхэмом".

Что же касается матчей с "Динамо", то нам стоит надеяться на нестабильность "Челси" - в этом сезоне команда редко выдает три качественных матча кряду", - сказал Бабарыка.

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Повторный матч с "Челси" "Динамо" сыграет на НСК "Олимпийский" 14 марта.