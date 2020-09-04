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пятница, 04 сентября 2020 09:23

"Ставлю все свои новые зубы, бил по воротам" - Зинченко прокомментировал победный гол в ворота Швейцарии

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&quot;Ставлю все свои новые зубы, бил по воротам&quot; - Зинченко прокомментировал победный гол в ворота Швейцарии
Александр Зинченко записал на свой счет победный гол. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Швейцарией в первом туре Лиги Наций.

По словам игрока "Ман Сити", соперник создал немало проблем украинском, а его победный гол не был случайным.

"Хотелось бы всех поздравить с победой. Заслуженные три очка. Двоякое чувство, на самом деле ... Многие не сделали того, что планировали, но надо отдать должное сборной Швейцарии. Она действительно показала свой уровень.

Знали, насколько агрессивно они будут действовать. Такое ощущение будто играли не в пять защитников, а в три и не знаю сколько нападающих. Всегда чувствовалось игрок за спиной. Они не давали вообще никакого пространства, с чем у нас возникли проблемы в первом тайме.

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Это была установка тренера. Пришлось делать много черновой работы в середине поля. Впечатление, будто в первом тайме сдавал тест йо-йо. Можно сказать, что в эпизоде ​​с первым голом где-то не добежал, ибо трудно было играть в таком темпе весь первый тайм. Считаю, что проблемы у нас есть. Есть над чем работать.

Сейчас я могу признаться, что в первом голе за "Сити" я подавал, но сейчас ставлю все свои новые зубы, бил по воротам", - сказал Зинченко в комментарии телеканалу "Футбол".

В первом туре Лиги Наций сборная Украины победила Швейцарию -2:1. Победный гол записал на свой счет Александр Зинченко.

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