Старый хоккейный хулиган нокаутировал чешского голкипера

В 2004 году Джо Торнтон напал на офицера полиции

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" принимал "Сан-Хосе Шаркс"

Об этом сообщает Depo.

Встреча состоялась на стадионе "Пи-Эн-Си-Арена" и завершилась победой хозяев по буллитам со счетом 3: 2.

В середине второго периода произошла стычка с участием ветерана "Шаркс" 40-летнего Джо Торнтона и голкипера "Харрикейнз" Петра Мразек. Опытный форвард пытался пробросить шайбу в ворота в тот момент, когда Мразек уже накрывал ее ловушкой. Торнтон ткнул Мразек по руке, после чего чешский голкипер отмахнулся от него клюшкой. Торнтону не понравилась реакция Мразек, и он ударил его кулаком в голову.

Арбитры зафиксировали два нарушения со стороны нападающего "акул" и одно со стороны вратаря "Каролины", который оставил гостей в меньшинстве.