Стартовала продажа билетов на ближайший бой Ломаченко

Билеты на бой Василия Ломаченко и Хосе Педрасы поступили в продажу.

Стоимость билетов - от 56 долларов (1,562 гривны) до 506 долларов (14,117 гривен). Об этом сообщает Boxing Scene.

Также доступны билеты номиналом в 106, 206 и 356 долларов.Бой Ломаченко - Педраса пройдет 8 декабря в Нью-Йорке на величайшей арене мира Мэдисон-сквейр-гарден. Это будет третий подряд бой Ломаченко на этой арене. В последний раз он выходил на ринг 10 мая, когда нокаутировал Хорхе Линареса.

Афиша боя:

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Бой Ломаченко и Педрасы будет главным событием особой ночи бокса на ESPN после вручения награды Хайсмана лучшему игроку сезона в NCAA.