Стартовал третий этап Кубка мира по биатлону: Украинский продемонстрировали значительный прогресс

Вита Семеренко заняла седьмое место в спринте

В чешскому городе Нове Место стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Мужчины и женщины провели спринтерские гонки. Если мужская часть нашей команды особо не порадовала, то женщины продемонстрировали ощутимый прогресс, по сравнению с предыдущим этапом.

Выступления украинский в этой гонке вызывают сдержанный оптимизм. Как и говорил перед стартом старший тренер команды Юрай Санитра, ребята попытались доказать, что уровень формы у них гораздо лучше, чем показан результат в эстафете Хохфильцен. Значительные доказательства предъявил Дмитрий Подручный. Два нуля на огневых рубежах капитан подкрепил неплохим последним кругом, в результате чего финишировал на лучшем для себя в этом сезоне 19-м месте.

Кубковые очки заработали и еще двое украинский Артем Прима немного испортил себе результат промахом в стрельбе лежа, но отработал ногами для 34-го итогового результата. Сразу вслед за партнером по команде расположился Сергей Семенов, который прошел оба огневых рубежа без ошибок.

Спринт. мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бе (0 + 0) 23: 09,9

2. Александр Логинов (0 + 0) +21,0

3. Мартин Понсилуома (0 + 0) +54,2

...

19. Дмитрий Подручный (0 + 0) +1: 25.6

34. Артем Прима (1 + 0) +2: 00,2

35. Сергей Семенов (0 + 0) +2: 01,4

73. Артем Тищенко (0 + 2) +3: 01,3

Сколько критических стрел было выпущено в адрес украинской женской команды после двух этапов Кубка мира. Даже несмотря на имеющуюся в активе победу Юлии Джими и подиум Анастасии Меркушино в одиночном миксте. Но скоростные показатели девушек действительно оставляли желать лучшего. Но сегодня скептикам был дан убедительный ответ!

Валя Семеренко удивила уже на старте гонки, пройдя первый круг в одни ноги с немецкой лыжницей Дениз Херрманн! А дальше Валя начала своими снайперскими способностями напоминать о том, как в прошлом сезоне была одним из лучших стрелков мирового биатлона. Два точных огневых рубежа - а промежуточные лидеры после стойки! Жаль, пока форма наших девушек на данный момент не идеальна, и сохранить призыва позицию Семеренко не сумела.

Елена Пидгрушная, которая именно на этом стадионе пять лет назад провела свой лучший чемпионат мира в карьере, допустила промах в стрельбе стоя. Но какой же выдающийся последний круг "нарисовала" капитан команды! Лучше Херрманн, лучше Макаряйнен, лучше Дальмайер - лучше всех !!! Играя позиции после стойки одну за другой, Лена на финише даже сумела обойти Валю Семеренко.

А дальше условия скольжения на трассе стали меняться, и это тоже сыграло на руку нашим девушкам! Анастасия Меркушина идеально отработала два огневых рубежа - как всегда быстро и точно. И, подгоняемый тренерами, сумела вклиниться на финише в двухсекундных интервал между Еленой и Валей!

Но эмоциональный пик ждал украинских болельщиков еще впереди. И автор - Вита Семеренко! Стартуя одной из последних, Вита сделала ставку на быструю стрельбу - по скорострельности у нее второй результат в гонке, лишь на секунду дольше, чем мастер работы на огневых рубежах Вирер! Стрельбу стоя Вита проводила, имея шансы даже на то, чтобы перехватить лидерство в гонке и замахнуться на подиум! Но ... последний выстрел! В тот момент, когда не закрылась последняя мишень, разочарованно выдохнула вся биатлонная Украины. Однако и с этим промахом Вита не опустила руки, самоотверженно боролась на трассе и показала лучший для себя в этом сезоне седьмой результат! Менее полусекунды к цветочной церемонии и полминуты от времени лидера!

Спринт. женщины

1. Марте Олсби Ройселанд (0 + 0) 19: 44.6

2. Лаура Дальмайер (0 + 1) +4,5

3. Паулина Фиалкова (0 + 0) +6,2

...

7. Вита Семеренко (0 + 1) +31,4

13. Елена Пидгрушная (0 + 1) +43,4

14. Анастасия Меркушина (0 + 0) +43,8

15. Валя Семеренко (0 + 0) +46,0

41. Юлия Джима (1 + 0) +1: 38.0

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Сегодня состоятся еще две гонки. В 16:00 на гонку преследования выйдут мужчины, в 18:00 женщины.