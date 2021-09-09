Стало известно, заcчитают ли Казахстану техническое поражение за матч против Украины

Руслан Валиуллин проводит первый сезон за "Тобол". Фото: ФК "Актобе"

Сборной Казахстана не засчитают техническое поражение за матч против Украины в отборе на Кубок мира.

Автор дубля в ворота Андрея Пятова форвард казахов Руслан Валиуллин сдал положительный тест на допинг после матча с украинцами, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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По информации источника, эта история не повлияет на результаты команды Казахстана, полученные в отборочном цикле Кубка мира-2022. Санкции ждут только игрока, признавшего первую положительную пробу и способствующему УЕФА в этом вопросе.

Сборная Казахстана занимает последнее пятое место в группе, набрав три очка в пяти матчах. Украина на второй строчке, в активе пять очков. Лидирует в группе сборная Франции.

Следующий матч сборная Украины проведет 9 октября против Финляндии в Хельсинки.