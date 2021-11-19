Стало известно, за сколько "Шахтер" сможет купить лучшего бомбардира чемпионата Аргентины

Донецкий "Шахтер" сможет подписать форварда "Риверт Плейт" и сборной Аргентины 21-летнего Хулиана Альвареса за €22 млн.

Именно такая сумма отступных прописана в контракте аргентинца без учета налогов, сообщает Альфредо Педулла.

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" готов платить за Альварес €20 млн.

Конкуренцию "Шахтеру" за форварда может составить "Ювентус". Туринский клуб уже направил своих представителей в Аргентину, чтобы те наблюдали за Альваресом своими глазами в ближайших трех матчах. После этого "Ювентус" намерен принять решение, делать ли предложение относительно форварда.

"Шахтер" ищет замену своему основному форварду Лассине Траоре, выбывшему до конца сезона.

Альварес лидирует в бомбардирской гонке чемпионата Аргентины. На его счету 15 голов и шесть ассистов в 16 матчах.

В июне Альварес дебютировал за сборную Аргентины, за которую провел пять матчей, голов не забивал.

20 ноября "Шахтер" проведет матч чемпионата Украины против "Руха". Отчет об игре читайте на нашем сайте.