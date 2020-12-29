Стало известно, за сколько "Шахтер" продал Зубкова в "Ференцварош"

Александр Зубков став звездой чемпионат Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Донецкий "Шахтер" продал венгерскому "Ференцарошу" полузащитника Александр Зубкова за €1,5 млн.

Сначала украинский футболист играл в Будапеште на правах аренды, а летом 2020-го игрок подписал полноценный контракт.

"За Зубкова мы получили 1,5 миллиона евро и 30 процентов от будущей продажи игрока.

Мы больше приобрели, чем потеряли, потому что мы получили деньги и процент от будущих продаж, а сборная - футболиста. Все в выигрыше", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью официальному сайту донецкого клуба.

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Александр Зубков является воспитанником "Шахтера", но закрепиться в первой команде "горняков" не смог. Играл в аренде за "Мариуполь". Имеет в активе 5 матчей за сборную Украины.