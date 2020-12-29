Стало известно, за сколько "Шахтер" продал Зубкова в "Ференцварош"

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 450
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1188
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 855
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1170
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7506
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 819
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Челси" не смог победить "Астон Виллу"
"Челси" не смог победить "Астон Виллу"
Милевский и Алиев сыграли в футбол в Лукьяновском СИЗО
Милевский и Алиев сыграли в футбол в Лукьяновском СИЗО
Ибрагимович показал свой лучший гол
Ибрагимович показал свой лучший гол
Моуринью не может выиграть 4-й подряд матч в АПЛ
Моуринью не может выиграть 4-й подряд матч в АПЛ
Игрок сборной Уэльса забил гол с 70-ти метров
Игрок сборной Уэльса забил гол с 70-ти метров
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1188
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 855
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 576
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20043
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 333
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
3 Просмотров: 1071
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
вторник, 29 декабря 2020 14:59

Стало известно, за сколько "Шахтер" продал Зубкова в "Ференцварош"

  Комментировать
Стало известно, за сколько &quot;Шахтер&quot; продал Зубкова в &quot;Ференцварош&quot;
Александр Зубков став звездой чемпионат Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Донецкий "Шахтер" продал венгерскому "Ференцарошу" полузащитника Александр Зубкова за €1,5 млн.

Сначала украинский футболист играл в Будапеште на правах аренды, а летом 2020-го игрок подписал полноценный контракт.

"За Зубкова мы получили 1,5 миллиона евро и 30 процентов от будущей продажи игрока.

Мы больше приобрели, чем потеряли, потому что мы получили деньги и процент от будущих продаж, а сборная - футболиста. Все в выигрыше", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью официальному сайту донецкого клуба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" не продал "Баварии" бразильца за €70 млн

Александр Зубков является воспитанником "Шахтера", но закрепиться в первой команде "горняков" не смог. Играл в аренде за "Мариуполь". Имеет в активе 5 матчей за сборную Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, за сколько "Шахтер" продал Зубкова в "Ференцварош"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Заработала одна из самых коротких подземок Европы

"Новое мышление, новые возможности" - основали автомобильную компанию

Из сел начали вывозить зерно

Опубликовали автобиографию Джеймса Джойса

Застрелилась писательница, которая выступила против оккупации

В Україні створили скаутську організацію "Пласт"

Драматурга избрали президентом

Правозащитница исчезла по дороге домой

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 11376
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 9927
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 8100
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 6309
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 6309
Спорт
"Байер" не отпускает Драговича в "Динамо"
"Байер" не отпускает Драговича в "Динамо" Просмотров: 162
Маррей получил wild card на Australian Open
Маррей получил wild card на Australian Open Просмотров: 27
Ребров рассказал о сильных качествах Цыганкова
Ребров рассказал о сильных качествах Цыганкова Просмотров: 108
ПСЖ официально уволил Тухеля
ПСЖ официально уволил Тухеля Просмотров: 18
"Шахтер" не продал "Баварии" бразильца за €70 млн
"Шахтер" не продал "Баварии" бразильца за €70 млн Просмотров: 747
Больше всего комментируют
12
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
3
Україна оцінить
3
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
1
Назвали лучшего футболиста 21 века
Голосов: 289
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть