"Шахтер" не продал "Баварии" бразильца за €70 млн

Донецкий "Шахтер" отказался продавать полузащитника Тете в мюнхенскую "Баварию".
Немецкий клуб в летнее межсезонье делал "горнякам" предложение по бразильцу в размере €70 млн, рассказал журналист Алекс Баге.
Однако в итоге "Шахтер" отказался отпускать Тете за такую сумму. Президент "горняков" Ринат Ахметов решил целесообразным оставить футболиста в команде, чтобы тот помог дончанам развиваться в будущем. Донецкая команда остро не нуждается в деньгах, а потому хочет дождаться еще более выгодных предложений.
По данным журналиста, также интерес к Тете проявляют "Реал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
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Тете выступает за "Шахтер" с 2019-го. За это время бразилец провел 46 матчей, в которых забил 11 мячей.
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