"Шахтер" не продал "Баварии" бразильца за €70 млн

Тете выступает за "Шахтер" третий сезон. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" отказался продавать полузащитника Тете в мюнхенскую "Баварию".

Немецкий клуб в летнее межсезонье делал "горнякам" предложение по бразильцу в размере €70 млн, рассказал журналист Алекс Баге.

Однако в итоге "Шахтер" отказался отпускать Тете за такую ​​сумму. Президент "горняков" Ринат Ахметов решил целесообразным оставить футболиста в команде, чтобы тот помог дончанам развиваться в будущем. Донецкая команда остро не нуждается в деньгах, а потому хочет дождаться еще более выгодных предложений.

По данным журналиста, также интерес к Тете проявляют "Реал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".



.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему соперник "Шахтера" в Лиге Европы сменил тренера

Тете выступает за "Шахтер" с 2019-го. За это время бразилец провел 46 матчей, в которых забил 11 мячей.