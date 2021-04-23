Стало известно, выгонят ли "Реал" из Лиги чемпионов

Флорентино Перес стал первым руководителем Суперлиги. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" продолжит свои выступления в текущем сезоне Лиги чемпионов.

УЕФА не будет будет выгонять "сливочных" с турнира из-за желания президента клуба Флорентино Переса создать Суперлигу, сообщает Marca.

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Исполнительный комитет УЕФА не принял решение об исключении "сливочных" из турнира в этом сезоне, как того хотел президент Союза Александр Чеферин. "Реал" сможет сыграть в полуфинале против "Челси".

Вопрос дисциплинарных санкций против Флорентино Переса и клуба возможен в следующих сезонах. Клуб могут исключить из Лиги чемпионов, а президента пожизненно дисквалифицировать.

19 апреля "Реал" и еще 11 клубов объявили о создании Суперлиги. Этот турнир должен был стать заменой Лиги чемпионов. Лига просуществовала два дня, после чего клубы начали выходить из Суперлиги. Сейчас формально в осталось только три клуба - "Реал", "Ювентус" и "Барселона". Первый президентом Суперлиги стал Флорентино Перес. Матч "Реал" - "Челси" запланирован на 27 апреля. Ответная игра в Лондоне состоится через неделю.