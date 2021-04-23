Стало известно, выгонят ли "Реал" из Лиги чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Просмотров: 81
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 279
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 342
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 621
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 270
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 207
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 405
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 315
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 531
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Свитолина выиграла у экс-первой ракетки мира
Свитолина выиграла у экс-первой ракетки мира
Как тернопольские фанаты приветствовали Луческу
Как тернопольские фанаты приветствовали Луческу
Гол Малиновского не помог "Аталанте" выйти на второе место
Гол Малиновского не помог "Аталанте" выйти на второе место
Как фанаты травили Луческу в Тернополе
Как фанаты травили Луческу в Тернополе
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 342
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1035
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 252
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 315
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 531
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
2 Просмотров: 558
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
пятница, 23 апреля 2021 14:35

Стало известно, выгонят ли "Реал" из Лиги чемпионов

  Комментировать
Стало известно, выгонят ли &quot;Реал&quot; из Лиги чемпионов
Флорентино Перес стал первым руководителем Суперлиги. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" продолжит свои выступления в текущем сезоне Лиги чемпионов.

УЕФА не будет будет выгонять "сливочных" с турнира из-за желания президента клуба Флорентино Переса создать Суперлигу, сообщает Marca.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лунин рассказал о своем будущем

Исполнительный комитет УЕФА не принял решение об исключении "сливочных" из турнира в этом сезоне, как того хотел президент Союза Александр Чеферин. "Реал" сможет сыграть в полуфинале против "Челси".

Вопрос дисциплинарных санкций против Флорентино Переса и клуба возможен в следующих сезонах. Клуб могут исключить из Лиги чемпионов, а президента пожизненно дисквалифицировать.

19 апреля "Реал" и еще 11 клубов объявили о создании Суперлиги. Этот турнир должен был стать заменой Лиги чемпионов.

Лига просуществовала два дня, после чего клубы начали выходить из Суперлиги. Сейчас формально в осталось только три клуба - "Реал", "Ювентус" и "Барселона".

Первый президентом Суперлиги стал Флорентино Перес.

Матч "Реал" - "Челси" запланирован на 27 апреля. Ответная игра в Лондоне состоится через неделю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, выгонят ли "Реал" из Лиги чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Как запускали "ускоренное развитие" страны 35 лет назад

Каждую минуту чеканят 550 монет

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Князья проиграли бой кочевникам

Помог развалить СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по нему

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 24805
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 17748
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 10791
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 7722
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6589
Спорт
Жена Малиновского раскрыла тайну успешности мужчины
Жена Малиновского раскрыла тайну успешности мужчины Просмотров: 261
"Ференцварош" не хочет отпускать Реброва
"Ференцварош" не хочет отпускать Реброва Просмотров: 279
Лунин рассказал о своем будущем
Лунин рассказал о своем будущем Просмотров: 153
Украинский клуб оштрафовали за расистский скандал
Украинский клуб оштрафовали за расистский скандал Просмотров: 171
Стало известно, каким будет формат следующего чемпионата Украины по футболу
Стало известно, каким будет формат следующего чемпионата Украины по футболу Просмотров: 387
Больше всего комментируют
22
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
4
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
2
Чужа картопля
Голосов: 356
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть