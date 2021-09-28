Стало известно, возглавит ли Маркевич "Металлист"

Мирон Маркевич сейчас без работы. Фото: ФК "Рух".

Бывший тренер сборной Украины 70-летний Мирон Маркевич не вернется в харьковский "Металлист".

Маркевичу не предлагали должность в возрожденном клубе, сообщает FanDay.

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"Недавно общался с Евгением Красниковым (вице-президент клуба. - Gazeta.ua) и с Александром Ярославским (президент. - Gazeta.ua). Мы остались хорошими друзьями, но предложений вернуться в" Металлист "мне не поступало. Лучшие годы провел в Харькове. Я желаю клубу успехов.

На какие места бы сейчас "Металлист" претендовал в УПЛ? Думаю, они уже претендуют на первую пятерку", - сказал Маркевич.

Мирон Маркевич возглавлял "Металлист" с 2005-го по 2014 год. За это время с командой пять раз бронзовым призером и один раз серебряным призером чемпионата Украины. Последние годы возглавлял комитет сборных Украины, но в августе 2021 покинул эту должность. Сейчас без работы. "Металлист" сейчас лидирует в первой лиге. Команда в восьми турах только раз потеряла очки. Возглавляет клуб Александр Кучер.