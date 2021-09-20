"Металлист" готовится подписать первого британца

Харрис получает 10 тысяч фунтов в неделю. Фото: youtube.com

Харьковский "Металлист" сегодня может завершить сделку по переходу флангового полузащитника и бывшего игрока "Кардиффа" 28-летнего Кадима Харриса. В Харьков футболист переберется на правах свободного агента.

Уроженец Лондона последние два сезона выступал за "Шеффилд Уэнсдей". До этого в его карьере были "Уиком", "Кардифф", "Брентфорд" и "Барнсли". На счету Харриса 13 матчей и один гол в АПЛ (в сезоне 2018/2019), а также 138 матчей и восемь голов в Чемпионшипе. Сообщает Meta-ratings.com.ua.

Transfermarkt оценивает стоимость Харриса в €1,5 млн.

По информации Salary Sport, в последнем клубе "Шеффилд Уэнсдей" футболист зарабатывал 10 тыс. фунтов в неделю.

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После девяти туров чемпионата Первой лиги "Металлист" с 25 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая на шесть пунктов ближайшего соперника "Кривбасс". Ранее команду обвиняли в том, что в матчах с участием "Металлиста" судьи часто ошибаются в пользу харьковчан.