Стало известно, возглавит ли Аллегри "Шахтер"

 
Ексклюзивы
1/5
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 756
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 855
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 243
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1296
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1467
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 657
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1449
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2151
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3807
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Команда Ярмоленка приблизилась к зоне Лиги чемпионов
Команда Ярмоленка приблизилась к зоне Лиги чемпионов
"Шахтер" нацелился на очередного бразильца
"Шахтер" нацелился на очередного бразильца
Гол Яремчука принес "Генту" победу
Гол Яремчука принес "Генту" победу
Как "Порту" сенсационно победил "Ювентус"
Как "Порту" сенсационно победил "Ювентус"
Почему "Аталанта" не смогла остановить "Интер"
Почему "Аталанта" не смогла остановить "Интер"
Интервью
1/5
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 153
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 756
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 198
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 855
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 378
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 531
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
вторник, 09 марта 2021 12:47

Стало известно, возглавит ли Аллегри "Шахтер"

  Комментировать
Стало известно, возглавит ли Аллегри &quot;Шахтер&quot;
Массимилиано Аллегри уже 2-й сезон без работы. Фото: REUTERS

Бывший тренер "Ювентуса" 53-летний Массимилиано Аллегри не возглавит донецкий "Шахтер".

Итальянский тренер заинтересован в том, чтобы получить работу в ведущем чемпионате Европы, рассказал скаут Алекс Великих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт назвал преемника Каштру в "Шахтере"

"Аллегри ищет новый клуб. Его агент активен. Считаю его приход в "Шахтер" невозможным, но агент может использовать это для давления в переговорах с другими клубами. Не исключаю "Рому".

Это агентские игры? Думаю, да. Хотя "Шахтер" хорошо знают и уважают в Европе, но украинский чемпионат вряд ли заинтересует итальянского специалиста", - сказал Великих в комментарии FootballHub.

8 марта украинский журналист Олег Ящук сообщил, что "Шахтер" ведет переговоры с Аллегри.

Итальянский наставник находится без работы с лета 2019-го, когда покинул "Ювентус".

Контракт наставника "Шахтера" Луиша Каштру с донецким клубом действует до конца текущего сезона.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, возглавит ли Аллегри "Шахтер"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Бобби Фишер 20 лет не играл в шахматы

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 1 Просмотров: 33168
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 17109
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 8883
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 8262
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 6624
Спорт
Свитолина пожаловалась на высокие призовые в профессиональном теннисе
Свитолина пожаловалась на высокие призовые в профессиональном теннисе Просмотров: 207
Команда Ярмоленка приблизилась к зоне Лиги чемпионов
Команда Ярмоленка приблизилась к зоне Лиги чемпионов
 Просмотров: 144
Бобби Фишер 20 лет не играл в шахматы
Бобби Фишер 20 лет не играл в шахматы
 Просмотров: 243
"Шахтер" нацелился на очередного бразильца
"Шахтер" нацелился на очередного бразильца
 Просмотров: 252
3 украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше
3 украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
4
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
3
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
Голосов: 404
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть