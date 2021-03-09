Стало известно, возглавит ли Аллегри "Шахтер"

Массимилиано Аллегри уже 2-й сезон без работы. Фото: REUTERS

Бывший тренер "Ювентуса" 53-летний Массимилиано Аллегри не возглавит донецкий "Шахтер".

Итальянский тренер заинтересован в том, чтобы получить работу в ведущем чемпионате Европы, рассказал скаут Алекс Великих.

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"Аллегри ищет новый клуб. Его агент активен. Считаю его приход в "Шахтер" невозможным, но агент может использовать это для давления в переговорах с другими клубами. Не исключаю "Рому".

Это агентские игры? Думаю, да. Хотя "Шахтер" хорошо знают и уважают в Европе, но украинский чемпионат вряд ли заинтересует итальянского специалиста", - сказал Великих в комментарии FootballHub.

8 марта украинский журналист Олег Ящук сообщил, что "Шахтер" ведет переговоры с Аллегри. Итальянский наставник находится без работы с лета 2019-го, когда покинул "Ювентус". Контракт наставника "Шахтера" Луиша Каштру с донецким клубом действует до конца текущего сезона.