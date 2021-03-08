Эксперт назвал преемника Каштру в "Шахтере"

Луиш Каштру и Дарио Срна. Фото: ФК "Шахтер"

Если Луиш Каштру будет отправлен в отставку с поста тренера "Шахатря", то его место займет Дарио Срна.

В случае продолжения потери очков и неудачного выступления в Лиге Европы в "Шахтере" ведбудться изменения на тренерском посту, рассказал эксперт Богдан Шершун в эфире "Профутбол Digital".

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"Шахтеру" уже некуда опускаться ниже. Ходят разговоры, что если "горняки" неудачно сыграют с "Ромой", то будут рассматривать вариант, при котором Срна примет команду до конца сезона. А там будет видно.

Такие разговоры ходят в футбольных кругах, я их слышал. Это будет не сразу после матчей с "Ромой". Посмотрят еще в нескольких поединках чемпионата, сможет ли "Шахтер" навязать борьбу "Динамо" за чемпионство. При 1-й же осечке, думаю, Срна назначат до конца сезона ", - сказал Шершун.

"Шахтер" вылетел от представителя первой лиги "Агробизнеса" в Кубке Украины. После 17-ти туров УПЛ "горняки" уступают "Динамо" 4-мя очками. 11 марта команда Луиша Каштру сыграет в гостях против "Ромы" в 1-м матче 1/4 Лиги Европы. Каштру возглавляет "Шахтер" с лета 2019 года. За это время он выиграл чемпионат Украины и дошел с командой до 1/2 Лиги Европы. Дарио Срна занимает должность директора по футболу в "Шахтере" и является одним из помощников Каштру.