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понедельник, 08 марта 2021 18:58

"Шахтер" начал переговоры с экс-тренером "Ювентуса" и "Милана"

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&quot;Шахтер&quot; начал переговоры с экс-тренером &quot;Ювентуса&quot; и &quot;Милана&quot;
Аллегри тренировал "Ювентус" и "Милан". Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" может летом сменить португальский тренерский штаб на итальянский.

Как информирует журналист Олег Ящук, представители горняков уже вышли на экс-наставника "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Стороны даже начали переговоры.

Ранее писали об интересе к Аллегри со стороны "Челси", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Ромы" и "Наполи". Агент тренера сообщал, что тот ждет проекта, который его убедит, но пока этого не произошло.

Аллегри завершил работу в "Ювентусе" в 2019 году, после этого остается без клуба.

В начале 2000-ых в "Шахтере" уже работал итальянский специалист Невио Скала.

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Летом 2021 года "Шахтер" может покинуть нынешний наставник клуба Луиш Каштру. Его позиции сейчас крайне непрочны после поражений в чемпионате и Кубке от "Зари" и "Агробизнеса".

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Дата
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