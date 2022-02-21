Стало известно, вернется ли Жерсон Родригес в "Динамо"

Игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес будет играть за клуб "Труа" до конца сезона.

Французский клуб не будет прерывать аренду футболиста и возвращать люксембуржца в "Динамо", сообщает журналист Игорь Цыганик.

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Жерсон остается во Франции, но будет подвергнут дисциплинарным санкциям за опоздание на тренировку. Французский клуб даже не обращался в "Динамо" о возможном досрочном прекращении аренды люксембуржца.

Ранее сообщалось, что "Труа" разорвал контракт с Родригесом из-за системного нарушения дисциплины.

"Труа" арендовал Родригеса у чемпиона Украины в конце августа, заключенное соглашение до следующего лета.

Вингер сборной Люксембурга сыграл в 15 матчах французской команды во всех турнирах, забил один гол и совершил один ассист.

"Труа" идет на 17-й позиции в чемпионате Франции. "Динамо" – второе в таблице УПЛ.