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вторник, 05 января 2021 10:02

Стало известно, уволит ли "Челси" Лэмпарда

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Стало известно, уволит ли &quot;Челси&quot; Лэмпарда
Фрэнк Лэмпард тренирует "Челси" второй сезон. Фото: REUTERS

Руководители "Челси" не планируют увольнять главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

После домашнего поражения от "Манчестер Сити" боссы лондонского клуба не рассматривали вариант отставки тренера, сообщает Goal.com.

Лэмпард сохраняет авторитет в глазах большей части игроков команды. Молодые футболисты клуба благодарны ему за шанс выступать в основной команде в прошлом сезоне. В "Челси" считают, что тренер и дальше должен продолжить работу и строить команду.

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"Челси" не может победить в 6 матчах подряд. Команда откатилась на 9 место в АПЛ.

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