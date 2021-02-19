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пятница, 19 февраля 2021 17:22

Стало известно, станет ли Месси одноклубником Зинченко

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Стало известно, станет ли Месси одноклубником Зинченко
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины 33-летний Лионель Месси не перейдет в "Манчестер Сити".

Английский клуб не делал попыток подписать звездного нападающего, сообщает BBC.

"Горожане" ни разу с момента появления информации о желании Месси покинуть "Барселону" не связывались с игроком и не вели переговоры о контракте.

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Соглашение футболиста заканчивается летом 2021 года. Аргентинец уже с января вправе подписать предварительный договор с любым клубом.

Команда украинца Александра Зинченко уже имела проблемы с финансовым фэйр-плей и УЕФА. "Манчестер Сити" не собирается снова подвергаться финансовым расследованиям.

Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. За это время выиграл 10 раз чемпионат Испании и 4 раза Лигу чемпионов. Получил 6 "Золотых мячей" лучшего футболиста мира.

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19
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