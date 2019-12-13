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пятница, 13 декабря 2019 16:41

Стало известно, сколько заработали украинские клубы в еврокубках

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Стало известно, сколько заработали украинские клубы в еврокубках
Выступления в Лиге чемпионов команды Луиша Каштру принесли "горнякам" более 40 миллионов евро. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, но продолжит выступить в Лиге Европы. А "Динамо" и "Александрия" попрощались с еврокубками. Но все три команды обогатили свои счета.

Больше всего заработал донецкий "Шахтер". Причина в том, что "горняки" получили немалый бонус за выступление в групповом этапе Лиги чемпионов - 15,25 миллиона евро. Еще 5,4 миллиона евро команда заработала своим выступлением в турнире. Также команде достанется 23,26 миллиона евро благодаря бонуса на основе рейтинга за десять лет выступлений в еврокубках. Еще 500 тысяч евро команда получила за выход в 1/16 финала Лиги Европы. Поэтому в целом "Шахтер" уже заработал 44,4 миллиона евро.

"Динамо" получит около 11 миллионов евро. 5 миллионов евро команде достанется за участие в квалификации Лиги чемпионов. За выступление в групповом этапе Лиги Европы "Динамо" получит 2,92 миллиона евро. 570000 евро - за единственную победу на групповом этапе. А четыре ничьи принесут "Динамо" еще 760 000 евро. "Динамо" также получит почти 3 миллиона евро. Это дополнительная выплата на основе клубного рейтинга УЕФА за последние 10 лет.

По "Александрии", то команда обогатилась на 4,06 миллиона евро. 2,92 миллиона евро за попадание в групповой этап Лиги Европы. Три ничьи принесли еще 570 000 евро. Бонус на основе рейтинга за десять лет выступлений в еврокубках составил 571 тысячу евро, сообщает "24 канал"

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В текущем сезоне УПЛ "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу. "Динамо" занимает 3 строчку, а "Александрия" идет 5-й.

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