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четверг, 13 февраля 2020 09:19

Стало известно, сколько зарабатывает Зозуля в "Альбасете"

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Стало известно, сколько зарабатывает Зозуля в &quot;Альбасете&quot;
Роман Зозуля может похвастаться солидными заработками в Испании. Фото: ФК "Альбасете"

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля получает 500 тысяч евро в год.

Зарплата украинского форварда является крупнейшей в команде среди всех игроков испанского клуба, сообщает "Футбол 24"

Прошлым летом Зозуля продлил контракт с "Альбасете" сроком на два сезона. В текущем сезоне сыграл за команду 25 матча, в которых забил 3 мяча.

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"Альбасете" находится в зоне вылета второго по силовой дивизиона Испании. Команда Зозули находится на 19-м месте из 22 команд.

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