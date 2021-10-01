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пятница, 01 октября 2021 14:08

Стало известно, сколько зарабатывает Вернидуб в "Шерифе"

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Стало известно, сколько зарабатывает Вернидуб в &quot;Шерифе&quot;
Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Наставник "Шерифа" украинский тренер 55-летний Юрий Вернидуб не может похвастаться большими заработками в Молдове.

Зарплата украинского наставника составляет примерно € 20 тыс. в месяц, сообщает ProTV Chişinău.

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Футболисты чемпиона Молдовы зарабатывают еще меньше. Ведущие игроки получают €15 тыс. в месяц. Средняя зарплата в команде составляет €7 тыс. Молодые игроки могут рассчитывать на €1 тыс.

Юрий Вернидуб известен тем, что тренировал девять лет луганскую "Зарю". В Украине один раз выигрывал бронзовые награды чемпионата.

Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Команда смогла впервые пробиться в Лигу чемпионов, где в стартовых матчах победила "Шахтер" и "Реал".

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