Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за "золото" на Олимпиаде

За победу на летних Олимпийских играх украинские спортсмены получат $125 тыс.
Стал известен размер призовых, которые получат украинские спортсмены за выигранные награды на Олимпиаде в Токио, сообщает "Суспільне спорт".
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За золотую медаль выплатят $125 тыс., за "серебро" - $80 тыс., за "бронзу" - $45,5 тыс.
Такую сумму получали украинские олимпийцы на летних Играх в 2016-м и зимних в 2014 и 2018 годах.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.
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