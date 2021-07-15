Стало известно, сколько украинские спортсмены получат за "золото" на Олимпиаде

Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

За победу на летних Олимпийских играх украинские спортсмены получат $125 тыс.

Стал известен размер призовых, которые получат украинские спортсмены за выигранные награды на Олимпиаде в Токио, сообщает "Суспільне спорт".

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За золотую медаль выплатят $125 тыс., за "серебро" - $80 тыс., за "бронзу" - $45,5 тыс.

Такую сумму получали украинские олимпийцы на летних Играх в 2016-м и зимних в 2014 и 2018 годах.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.