Стало известно, сколько сборная Украины получила за выступление на Евро

Сборная Украины дошла на Евро в четвертьфинал. Фото: Gettyimages.com

Сборная Украины получила €6,5 млн за выступления на Евро-2020/21 и дивизионе А Лиги Наций.

Руководитель УАФ Андрей Певелко рассказал о премиальных национальной команды.

"У нас есть традиция в Украине - такие темы не обсуждать. Это наоборот публичная информация, которая представляет собой хороший пример для будущих поколений - работать и достигать высоких результатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко, большая война, цены на газ и "смертельно опасная" дыня: пять блогов недели

Сразу после Евро игроки и штаб получили из этой суммы за выход 3 миллиона евро - после выплаты всех налогов. За Лигу наций, которую мы из-за коронавируса закончили неудачно, наши ребята получили еще миллион. И Евро: с 5 миллионов евро 2,5 миллиона было выплачено игрокам. В общем, 6,5 миллионов евро получила команда, но с обязательной выплатой всех налогов и сборов, которые существуют.

Горжусь, что в Украине игроки могут показывать достойную игру и получать достойные премии", - сказал Павелко в эфире "Большого футбола".

Сборная Украины дошла до четвертьфинала на Евро-2020/21. Команду Андрея Шевченко в 1/4 победила Англия. 21 июля Шевченко покинул сборную Украины. Тренер не захотел подписывать новый контракт. Новым тренером будет Сергей Ребров. 1 сентября сборная Украины сыграет в отборе Кубка мира против Казахстана.