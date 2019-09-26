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четверг, 26 сентября 2019 12:33

Стало известно сколько пропустит Месси из-за травмы

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Стало известно сколько пропустит Месси из-за травмы
Месси рискует пропустить 3 матча

Испанская "Барселона" вновь потеряла своего лидера Лионеля Месси из-за повреждения.

Медики "блаугранас" подтвердили, что аргентинец имеет проблемы со здоровьем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Месси получил травму в первом тайме матча 6-го тура против "Вильярреала" (2: 1). Лидер каталонцев сыграл первые 45 минут и был заменен в перерыве. Обследование выявило у него проблемы с приводящей мышцей левой ноги. Ориентировочные сроки восстановления Лео - 7-10 дней.

Такое длительное отсутствие ставит под сомнение участие Лионеля Месси сразу в трех ближайших поединках "Барсы" - матчах в Ла Лиге против "Хетафе" (28 сентября) и "Севильи" (6 октября), а также в матче 2-го группового этапа ЛЧ против миланского "Интера" (2 октября)

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Лионель Месси получил травму летом во время подготовки "Барселоны" в сезоне, из-за чего пропустил старт сезона. Только вернувшись в состав "Барселоны", снова получил новую травму.

https://football24.ua
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