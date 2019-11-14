Стало известно, сколько получит Украина за участие в Евро-2020

Сборная Украины опередила Португалия и Сербию в квалификации к Евро-2020. Фото: УАФ

Стало известно, сколько получит сборная Украины за участие в Евро-2020 следующим летом.

"Сине-желтые", как и другие 23 участника, гарантированно получат 9,25 миллиона евро или 250 миллионов гривен, сообщает "football.ua"

Каждая победа на групповой стадии принесет команде еще 1.5 миллиона евро, а ничья - 750 тысяч евро.

Призовые за выход в 1/8 финала Евро-2020 составят 2 млн евро. Каждый четвертьфиналист получит еще по 3250000 евро. За выход в полуфинал команде достанется 5 млн евро. Финалисты турнира разделят между собой 170 миллионов евро: 10 млн достанутся победителю, а 7 млн ​​- проигравшему.

Таким образом, победитель турнира, который выиграл все три поединка на групповой стадии, сможет в целом заработать 34 млн евро. Это на 7 млн ​​евро больше, чем максимальные призовые за Евро-2016.

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Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Турнир состоится в 12 различных городах 12-и стран Европы.