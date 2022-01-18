Стало известно, сколько получит "Динамо" за Леднева

Богдан Леднев проиграл конкуренцию "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" получит от венгерского МОЛ "Види" €300 тыс. за полузащитника 23-летнего Богдана Леднева.

Венгерский клуб арендует украинца до конца сезона с правом выкупа, сообщает "Динамо Киев Inside.

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"Деловые контакты спортивного директора венгерского "Фехервара" Иштвана Шало из ProStar Шаблия/Серебренникова привели в клуб двух их клиентов - Петряка и Макаренко. Поэтому для Богдана Леднева, решившего искать на себя арендные варианты из-за дефицита игрового времени, вариант нашли быстро. €300 тыс. годовой аренды. Если не произойдет форс-мажора, сделку объявят ​​вскоре", - пишет источник.

МОЛ "Види" занимает четвертое место в таблице чемпионата Венгрии. Команда отстает на шесть очков от лидера "Ференцвароша". В составе команды выступают бывшие игроки сборной Украины Иван Петряк и Евгений Макаренко. Леднев проигрывает конкуренцию за место в составе "Динамо" Виталию Буяльскому. В текущем сезоне Богдан сыграл 10 матчей и не забил ни одного мяча.