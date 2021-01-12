Стало известно, сколько получает Шабанов в "Динамо"

Артем Шабанов играет за "Динамо" уже 3 год. Фото: Александр Попов

Защитник "Динамо" 28-летний Артем Шабанов зарабатывает $40 тыс. в месяц.

Клуб из чемпионата Казахстана хотел пригласить Шабанова, но высокая зарплата помешала трансферу.

"По Шабанову в зимнее межсезонье были запросы из стана одного из лидеров чемпионата Казахстана. Планировался полноценный трансфер. Но все закончилось в момент, когда казахи узнали заработную плату защитника, который провел 2 матча с начала сезона. Для того, чтобы заманить подобного уровня игрока из ЛЧ в Казахстан, нужно двукратное повышение платы как минимум. А платить 40 тысяч долларов в месяц даже казахи не смогут. Такая история ", - пишет канал "Динамо Киев Inside".

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В етом сезоне Артем Шабанов провел за "Динамо" 2 матча во всех турнирах. С приходом Мирчи Луческу защитник потерял место в составе команды.