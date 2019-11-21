Стало известно, сколько Моуриньйо будет получать в "Тоттенгэме"

Моуриньйо будет получать вдвое больше, чем его предшественник. Фото: рейтер

Новый наставник "Тоттенгэма" 56-летний Жозе Моуриньйо будет зарабатывать в лондонском клубе 17,5 млн евро.

Португальский специалист будет получать вдвое больше, чем его предшественник Маурисио Почеттино, сообщает "НВ".

Контракт Жозе Моуриньйо с "Тоттенгэмом" рассчитан до 2023 года.

Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед". К этому португалец возглавлял "Челси", "Реал", "Порту" и "Бенфику".

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После 12 туров английской Премьер-лиги "Тоттенгэм" занимает 14-е место.