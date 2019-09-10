Стало известно, сколько Малиновский зарабатывает в "Аталанте"

Руслан Малиновский пока не стабильного места в составе "Аталанты"

Руслан Малиновский - шестой в списке самых высокооплачиваемых игроков "Аталанты".

Украинец имеет контракту зарплату в размере 1 миллиона евро, сообщает "Gazzetta dello Sport".

Больше Малмновського в "Аталанте" получают только Дуван Сапата (1.8 миллиона евро), Алехандро Гомес (1.8 миллиона евро), Луис Муриель (1.8 миллиона евро), Йосип Иличич (1.5 миллиона = евро) и Марио Пашалич (1.3 евро). В Симона Кьяера, другого новичка бергамцив, аналогичная сумма с Малиновским.

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Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" летом этого года с "Генка". Итальянцы заплатили за хавбека сборной Украины 13700000 евро.