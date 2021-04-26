Стало известно, сколько игроки "Динамо" получили за чемпионство

"Динамо" одержало золотые медали за три тура до заверешння чемпионата. Фото: ФК "Динамо" Киев

За победу в чемпионате Украины игроки "Динамо" могут позволить купить себе однокомнатную квартиру в Киеве, или автомобиль.

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о премии своим футболистам за золотые медали в чемпионате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Луческу и "Динамо" идеально подходят друг другу

"Команда получит то, что прописано в контрактах у каждого футболиста. Команда знает, что получит за чемпионство.

Можно ли за премиальные купить квартиру или машину? Есть разные машины и разные квартиры. Но если однокомнатную, то можно купить. Или машину хорошую. Или хорошую машину и однокомнатную квартиру. Надо смотреть, кто в каком районе хочет жить", - сказал Суркис в комментарии телеканалу "Футбол".

"Динамо" стало досрочным чемпионом Украины сезона-2020/21. За три тура до окончания чемпионата динамовцы опережают "Шахтер" на 13 очков. Предыдущий чемпионский титул "Динамо" завоевывало в сезоне 2015/16. Четыре сезона подряд чемпионом был "Шахтер".