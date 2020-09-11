Стало известно, сколько "Динамо" получит за продажу телевизионных прав

Киевское "Динамо" получает больше всех за свои матчи в Украине. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" получит $1 млн за продажу телевизионных прав на собственные матчи в чемпионате Украины.

Другие клубы, матчи которых будет транслировать 1+1 media, получат гораздо более скромные доходы, пишет sport.ua

Так "Днепр-1" заработает только 1 млн грн. Заработок "Зари" составит 5 млн.

Для сравнения: минимальная цена для клубов в пуле телеканала "Футбол" - чуть более 6 млн грн.

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В следующем сезоне в УПЛ будут играть 14 команд. Матчи "Динамо", "Зари" и "Днепра-1" будет показывать 1+1 media, а игры других клубов будет транслировать телеканал "Футбол".