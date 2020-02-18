Стало известно, сколько денег Роналду выдает своей девушке на карманные расходы

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду вместе уже почти 3 года. Фото: соцсети

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду выдает своей девушке Джорджине Родригес 96 тысяч евро каждый месяц.

Роналду хочет, чтобы его девушка выглядела хорошо и вела светскую жизнь за эти деньги, сообщает "Corriere dello Sport".

Роналду и Джорджина находятся в отношениях с 2016-го года, у них есть общая дочь. Кроме того, пара воспитывает еще 3 детей португальской звезды. Медиа писали о тайном бракосочетании пары в Марокко, но до сих пор эта информация остается неподтвержденной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ювентус" едва устоял в кубковом матче против "Милана"

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 20 матчей в Серии А за "Ювентус", в которых забил 20 мячей.