Стало известно, сколько денег принес бой Усика и Джошуа в Великобритании

Чемпионский бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа принес организаторам поединка солидные прибыли.
Только в Великобритании в формате "плати и смотри" на Sky Sports Box office бой приобрели около миллиона британцев, сообщает "Чемпион".
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Это принесло организаторам поединка более €29 млн прибыли.
Несмотря на поражение Джошуа, ожидается, что второй бой с Усиком будет еще более прибыльным.
Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести весной 2022 года.
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