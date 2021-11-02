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вторник, 02 ноября 2021 11:00

Стало известно, сколько денег принес бой Усика и Джошуа в Великобритании

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Стало известно, сколько денег принес бой Усика и Джошуа в Великобритании
Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Чемпионский бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа принес организаторам поединка солидные прибыли.

Только в Великобритании в формате "плати и смотри" на Sky Sports Box office бой приобрели около миллиона британцев, сообщает "Чемпион".

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Это принесло организаторам поединка более €29 млн прибыли.

Несмотря на поражение Джошуа, ожидается, что второй бой с Усиком будет еще более прибыльным.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второй бой стороны планировали провести весной 2022 года.

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