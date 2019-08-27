Стало известно, сколько болельщиков поддержат Ломаченко в Лондоне в бою против Кэмбелла

Ломаченко в Лондоне поддержит 500 болельщиков

В последний день лета в Лондоне Василий Ломаченко проведет бой с британцем Люком Кэмбеллом. На кону поединка – сразу 3 чемпионских титула в легком весе (до 61,2 кг) – по версиям WBC, WBA и WBO. Билеты на 20-тысячную "О2 Арену" давно проданы. Среди покупателей – немало украинцев.

"Василия на "О2 Арене" будут поддерживать более 500 украинцев, — рассказал "Sport Arena" куратор украинского фан-тура Максим Розенко. – Причем могло бы быть значительно больше. Наша диаспора в Великобритании подала 2 коллективные заявки и готова была выкупить у организаторов боксерского шоу Matchroom Boxing в общей сложности 1 тысячу билетов. Идея состояла в том, чтобы были полностью выкуплены 2 сектора, которые стали бы "украинскими".

К сожалению, эта инициатива не нашла отклика в сердце организаторов, заявки очень урезали. Но даже в текущей ситуации поражает география фанов Ломаченко. Поболеть за Василия прилетают из Израиля, Норвегии, Словении, Германии, Польши, Австрии, Бельгии, Италии, Ирландии, Дании, Франции, США, Хорватии, Молдовы и России.

В большинстве своем это этнические украинцы, а также выходцы из постсоветского пространства. В среду, 28 августа, можно будет посмотреть отрытую тренировку Василия и Люка – она пройдет в York Hall, начало - в 17:00.

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В последнем бою Василий Ломаченко провел успешную защиту чемпионских поясов в бою с Энтони Кроллой. Украинец победил нокаутом в 4-м раунде.