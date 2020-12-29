Стало известно, сколько "Аталанта" готова заплатить за Коваленко

Виктор Коваленко будет играть Серии А. Фото: ФК "Шахтер"

Итальянская "Аталанта" готова заплатить донецкому "Шахтеру" €4,5 млн за трансфер полузащитника 24-летнего Виктора Коваленко.

Представитель Серии А готов платить, чтобы трансфер состоялся уже в январе. сообщает todofichajes.com.

Контракт игрока с донецким клубом действует до конца сезона. По сообщению СМИ Коваленко уже подписал предварительное соглашение с "Аталантой", который вступит в силу летом, но итальянцы хотят получить украинского полузащитника уже зимой.

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В текущем сезоне в активе Виктора Коваленко 4 гола в 11 матчах за "Шахтер".