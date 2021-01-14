Стало известно, с кем Усик может провести следующий бой

Британский боксер Джо Джойс может стать следующим соперником украинца Александра Усика.
Джойс находится на 2-м месте рейтинга WBO и хочет в апреле провести бой против Усика, но все зависит от ситуации с поединком Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри.
"Джо хочет провести бой в апреле. Хочется, чтобы это был бой с Усиком. Пусть это даже будет поединок за временный титул WBO. Джойс хочет выйти в ринг с украинцем.
Но все зависит от того, как разрешится ситуация с боем Джошуа - Фьюри. Нужно понять, что с этим поединком", - сказал Сэм Джонс, менеджер американского боксера в комментарии Sky Sports.
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В последнем поединке Александр Усик победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.
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