Стало известно, продолжает ли Луческу доверять Cупряге

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Доверие к форварду "Динамо" Владиславу Супряге со стороны наставника команды Мирчи Луческу пошатнулась.

Румынский специалист еще продолжает верить в Супрягу, но не забывает о других нападающих команды.

"Потерял ли Супряга доверие Луческу? Думаю, что частично где-то, потому что румынский тренер верил в этого нападающего. Но есть конкуренция. Хорошо тренерский штаб говорил о 18-летнем Владиславе Ванате (форвард молодежной команды), поэтому посмотрим", - заявил журналист Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".

В текущем сезоне Супряга провел 20 матчей, в которых забил только 3 мяча.

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30 января "Динамо" сыграет товарищеский матч против чемпиона Болгарии "Лугодорца".