Стало известно, при каком условии Шевченко возглавит сборную Польши

Андрей Шевченко не смог задержаться в Серии А. Фото: ФК "Дженоа"

Украинский тренер 45-летний Андрей Шевченко возглавит сборную Польши, если получит контракт с зарплатой в €3 млн в год.

Польский футбольный союз не смог назначить тренера сборной 19 декабря и снова вернулся в кандидатуры Шевченко, сообщает Sport.pl.

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Шевченко хочет получать в Польше больше, чем в "Дженоа". В Генуе его зарплата составляла примерно €2 млн в год.

Предыдущий тренер "кадры" португалец Паулу Созуа зарабатывал в должности в три раза меньше.

Зарплата бывшего наставника "Дженоа" может стать неподъемной для поляков и они будут искать другую кандидатуру.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала. Сборная Польши заняла второе место в отборочном цикле Кубка мира. Поляки сыграют первый стыковой матч против России 24 марта в Москве. Предыдущий тренер "кадры" Пауло Соуза в одностороннем порядке разорвал контакт со сборной Польши. В должности он не продержался даже года.