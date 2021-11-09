Стало известно, при каком условии Роналду покинет "Ман Юнайтед"

Один из лидеров "Манчестер Юнайтед" 36-летний Криштиану Роналду задумался о смене клуба.
Звездный португалец может сменить команду в конце текущего сезона, сообщает Daily Express.
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Над "Юнайтед" нависла реальная угроза непопадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Если это произойдет, Роналду покинет клуб – играть в Лиге Европы он не намерен.
Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед летом текущего года. В нынешнем сезоне на его счету девять голов и один ассист в 12 матчах за клуб во всех турнирах. Контракт португальца действует до 2023 года.
Пока "Манчестер Юнайтед" идет шестым в турнирной таблице АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять баллов.
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