"Манчестер Юнайтед" определился с судьбой Сульшера

Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять 48-летнего Уле Гуннара Сульшера
"Красные дьяволы" продолжают доверять тренеру, несмотря на поражение от "Ливерпуля" 0:5, сообщает Sky Sports.
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В клубе считают, что, несмотря на горькое разочарование и столь болезненный для всех результат, сейчас основное внимание нужно уделить улучшению ситуации – команда набрала только одно очко в последних четырех играх Премьер-лиги и занимает седьмое место в таблице.
Даже на фоне плохих результатов и слухов внутри "МЮ" нет предположений о том, что норвежец находится под угрозой увольнения на этот момент. Клуб не контактировал с Антонио Конте, как сообщали в СМИ,
"Манчестер Юнайтед" до паузы на матчи сборных сыграет с "Тоттенхэмом", "Аталантой" и "Манчестер Сити".
Сульшер возглавил команду в 2018 году. Норвежский тренер на этом посту сменил Жозе Моуриньо.
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