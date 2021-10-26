"Манчестер Юнайтед" определился с судьбой Сульшера

Уле Сульшер не смог выиграть Лигу Европы второй год подряд. Фото: REUTERS

Английский "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять 48-летнего Уле Гуннара Сульшера

"Красные дьяволы" продолжают доверять тренеру, несмотря на поражение от "Ливерпуля" 0:5, сообщает Sky Sports.

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В клубе считают, что, несмотря на горькое разочарование и столь болезненный для всех результат, сейчас основное внимание нужно уделить улучшению ситуации – команда набрала только одно очко в последних четырех играх Премьер-лиги и занимает седьмое место в таблице.

Даже на фоне плохих результатов и слухов внутри "МЮ" нет предположений о том, что норвежец находится под угрозой увольнения на этот момент. Клуб не контактировал с Антонио Конте, как сообщали в СМИ,

"Манчестер Юнайтед" до паузы на матчи сборных сыграет с "Тоттенхэмом", "Аталантой" и "Манчестер Сити". Сульшер возглавил команду в 2018 году. Норвежский тренер на этом посту сменил Жозе Моуриньо.