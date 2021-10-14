Фергюсон назвал фаворита "Золотого мяча"

Криштиану Роналду шесть сезонов играл за "МЮ". Фото: Reuters

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон считает, что "Золотой мяч-2021" должен получить форвард манкуниацев Криштиану Роналду.

Португальский нападающий продемонстрировал хорошую результативность.

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"Криштиану заслужил его. В этом году он бил рекорд за рекордом ", - сказал Фергюсон в комментарии Goal.com.

В текущем году Роналду стал лучшим бомбардиром в истории сборных. На его счету 112 забитых мячей за Португалию и стал лучшим бомбардиром чемпионате Италии.

Криштиану Роналду летом перешел из "Ювентуса" в "МЮ". В составе новой команды португалец успел забить три гола в четырех матчах.

Церемония награждения "Золотым мячом" состоится 29 ноября в Париже.