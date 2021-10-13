Роналду побил очередной рекорд результативности

Криштиану Роналду продолжает обновлять рекорды. Фото: Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 с Люксембургом, установил новый рекорд, сообщает Bleacher Report.

Роналду сделал 10 хет-триков в матче сборных команд, обновив собственный рекорд 2019 года.

В матче восьмого тура группы A сборная Португалии разгромила Люксембург со счётом 5:0. Криштиану Роналду оформил хет-трик, ещё по голу забили Бруну Фернандеш и Жоау Палинья. В другом матче сборная Сербии переиграла Азербайджан - 3:1.

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Сербская команда лидирует в таблице группы А, набрав 17 очков в семи матчах. Португалия (16) - вторая, однако команда сыграла шесть встреч. Люксембург (6) - третий, Ирландия (5) - четвёртая. Азербайджан (1) - на последнем месте.