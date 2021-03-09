Стало известно, при каком условии может состояться бой Усик-Джошуа

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа может состояться, если британец не сможет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.
Пока не согласованы все детали поединка Джошуа - Фьюри украинский боксер имеет шанс на чемпионский бой, рассказал промоутер Александр Красюк в комментарии "Чемпиону".
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"Бой Джошуа - Фьюри до сих пор не объявлен. Без его объявление не существует юридических оснований объявлять поединок Джо Джойс - Усик за временного чемпиона.
А в случае, если стороны Джошуа и Фьюри так и не придут к соглашению, WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа - Усик. Поэтому должны ждать, пока сложатся все пазлы", - сказал Красюк.
Бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри должен состояться в 1-й половине 2021 года. Боксеры должны определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Александр Усик в последнем поединке победил Дерека Чисора. Следующим соперником украинца должно быть Джо Джойс.
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