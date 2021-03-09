Стало известно, при каком условии может состояться бой Усик-Джошуа

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление не закончилось - для чего в центре Киева собрались крымчане
Сопротивление не закончилось - для чего в центре Киева собрались крымчане
Просмотров: 99
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Просмотров: 81
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1773
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 918
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 279
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1350
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1485
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 666
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1458
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2160
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Команда Ярмоленка приблизилась к зоне Лиги чемпионов
Команда Ярмоленка приблизилась к зоне Лиги чемпионов
"Шахтер" нацелился на очередного бразильца
"Шахтер" нацелился на очередного бразильца
Гол Яремчука принес "Генту" победу
Гол Яремчука принес "Генту" победу
Как "Порту" сенсационно победил "Ювентус"
Как "Порту" сенсационно победил "Ювентус"
Почему "Аталанта" не смогла остановить "Интер"
Почему "Аталанта" не смогла остановить "Интер"
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Просмотров: 81
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 207
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1773
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 918
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 54
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
вторник, 09 марта 2021 17:57

Стало известно, при каком условии может состояться бой Усик-Джошуа

  Комментировать
Стало известно, при каком условии может состояться бой Усик-Джошуа
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа может состояться, если британец не сможет провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Пока не согласованы все детали поединка Джошуа - Фьюри украинский боксер имеет шанс на чемпионский бой, рассказал промоутер Александр Красюк в комментарии "Чемпиону".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик не хочет подписывать контракт с промоутером Ломаченко

"Бой Джошуа - Фьюри до сих пор не объявлен. Без его объявление не существует юридических оснований объявлять поединок Джо Джойс - Усик за временного чемпиона.

А в случае, если стороны Джошуа и Фьюри так и не придут к соглашению, WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа - Усик. Поэтому должны ждать, пока сложатся все пазлы", - сказал Красюк.

Бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри должен состояться в 1-й половине 2021 года. Боксеры должны определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Александр Усик в последнем поединке победил Дерека Чисора. Следующим соперником украинца должно быть Джо Джойс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, при каком условии может состояться бой Усик-Джошуа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Бобби Фишер 20 лет не играл в шахматы

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 1 Просмотров: 50097
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 18054
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 9513
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 9324
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 6138
Спорт
Победитель Лиги чемпионов не хочет тренировать сборную Германии
Победитель Лиги чемпионов не хочет тренировать сборную Германии Просмотров: 72
Украинская ассоциация футбола открыла дело против Алиева
Украинская ассоциация футбола открыла дело против Алиева Просмотров: 594
Свитолина проиграла россиянке на турнире в Дубае
Свитолина проиграла россиянке на турнире в Дубае Просмотров: 189
На Олимпийские игры в Токио не пустят иностранных болельщиков - СМИ
На Олимпийские игры в Токио не пустят иностранных болельщиков - СМИ Просмотров: 63
Луческу назвал фаворита противостояния "Рома" - "Шахтер"
Луческу назвал фаворита противостояния "Рома" - "Шахтер" Просмотров: 549
Больше всего комментируют
4
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
2
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
1
Какие сексуальные фантазии могут стать реальностью
Голосов: 428
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть