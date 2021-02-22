Стала известна цена боя Усик - Джойс

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Рыночная цена боя между Украинской Александр Усик и британцем Джо Джойсом составляет € 3-4 млн.

Промоутеры боксеров не смогли договориться о финансовых деталях поединка. Организовывать бой будет победитель аукциона. Во время торгов вскроют конверты участников. Кто предложит наибольшую сумму, тот и станет организатором боксерского шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Владимир Кличко отказался от $5 млн

"Прогнозировать доходы можно достаточно условно. Здесь можно провести параллели с голливудским фильмом, который собираются запускать в прокат. Сюжет хороший. Актеры известны. Съемки современные. Но насколько кассовым станет фильм, сколько денег аккумулирует в прокате - можно только предполагать.

Так и с боем Усик - Джойс. Все зависит от стоимости платной трансляции и количества фанов бокса, которые ее приобретут. Бой может сгенерировать 2 миллиона евро. В самом благоприятном случае - до 5 миллионов. Более реалистичная цифра - 3-4 миллиона евро", - рассказал эксперт боксу Николай Ковальчук в комментарии "Чемпиону".

В своем последнем поединке Александр Усик победил Дерека Чисору. Украинец одержал победу решением судей. Поединок против Джо Джойса должен пройти в 1-й половине 2021 года. Победитель боя сможет претендовать на чемпионский поединок.