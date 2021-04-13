Стало известно, почему Русин не играет за "Легию"

Нарарий Русин не смог закрепится в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Украинский форвард 22-летний Назарий Русин не играет за первую команду варшавской "Легии", потому что не провел полноценную подготовку к сезону.

Русин должен бороться за свое место в составе и набирать форму через молодежную команду, рассказал наставник "Легии" Чеслав Михневич.

"Русин пришел к нам поздно - после подготовки с "Динамо". Он не играл в контрольных матчах. У нас был разговор, и я ему сказал: "Ты пришел в хорошую польскую команду. Не европейскую, как "Динамо" или "Шахтер". Но в Польше "Легия" - это самый большой клуб.

У нас выступает лучший форвард экстракласса. У Томаша Пекгарта 21 гол в чемпионате. А мы играем с одним форвардом. Поэтому Назарию надо работать, чтобы получить свой шанс выйти на поле. А он, видимо, думал, что будет играть в каждом матче по 30-40 минут. Возможно, агент что-то ему пообещал, чего я не знаю.

Мы хотели, чтобы он поддерживал форму в дубле и был готов на все 90 минут. Но он сказал, что не хочет выступать за вторую команду. Это непрофессионально. Мы приняли решение отправить его в дубль на 2 недели, чтобы он подумал - хочет он играть за "Легию" или нет. Сейчас он тренируется с резервом. Осталась еще неделя, а потом мы проведем разговор и примем решение, что делать дальше.

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Сейчас трудно сказать. У нас есть еще 6 матчей в чемпионате. Будем говорить с футболистом и с "Динамо", как выйти из этой ситуации. Для нас это все также непросто. Мы взяли игрока, а он не играет. Брат много глупостей написал в соцсетях. Жаль, что это все читали болельщики. Такие действия точно не помогают футболисту. Но я не делаю из этого проблему. Когда он будет хорошо тренироваться и выполнять то, что мы от него хотим, то сможет играть. Его ситуация еще может измениться.

Ничего плохого о нем сказать не могу. Понимаю, что он - молодой футболист и сделал много ошибок. Это нормально. Просто он должен понимать, куда пришел, и просто так никто ему ничего не даст", - сказал Михневич в комментарии "Трибуне"

Назарий Русин не смог закрепиться в "Динамо" у Алексея Михайличенко, Александра Хацкевича и Мирчи Луческу. Первую часть сезона 2019/2020 провел на правах аренды за "Зарю".

В текущем сезоне "Легия" идет на первом месте чемпионата Польши. Комана из Варшавы опережает "Погонь" на 6 очков.