Польский клуб отправил динамовца в дубль

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Просмотров: 297
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 297
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 396
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 666
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 945
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1773
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 207
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 864
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2197
Фото
Все фото
21
24
17
5
5
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Видео
Все видео
ПСЖ получил шанс отомстить "Баварии" за поражение в финале Лиги чемпионов
ПСЖ получил шанс отомстить "Баварии" за поражение в финале Лиги чемпионов
Провал обороны "Ливерпуля" и сложная победа команды Зинченко: результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов
Провал обороны "Ливерпуля" и сложная победа команды Зинченко: результаты матчей 1/4 Лиги чемпионов
"Барселона" вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Испании
"Барселона" вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Испании
Как немецкий вратарь испортил киевский финал Лиги чемпионов
Как немецкий вратарь испортил киевский финал Лиги чемпионов
Финский хоккеист выбил судье 7 зубов
Финский хоккеист выбил судье 7 зубов
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 234
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 225
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1755
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1269
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 117
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
среда, 07 апреля 2021 17:53

Польский клуб отправил динамовца в дубль

  Комментировать
Польский клуб отправил динамовца в дубль
Назарий Ррусин еще не дебютировал в новой команде. Фото: "Легия"

Арендованный у "Динамо" нападающий Назарий Русин переведен в дубль варшавской "Легии".

Об этом сообщила в Twitter пресс-аташе польской команды Изабелла Крук.

"По решению клуба Назарий Русин следующие 2 недели будет тренироваться со 2-й командой "Легии", – написала Крук.

Ранее была информация, что нападающего могут отстранить от тренировок с основной командой из-за отказа сыграть в матче дубля "Легии".

Русин сообщил, что реабилитолог посоветовал ему не играть на искусственном поле из-за риска травмы ключицы, которую он получил в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шабанов помог "Легии" одержать очередную победу

Динамовец пока не дебютировал за "Легию" в чемпионате Польши. Ранее он выступал за луганскую "Зарю", откуда после серии удачных игр был возвращен в "Динамо". Осенью Назарий получил тяжелую травму. В феврале его отдали в аренду в польский клуб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польский клуб отправил динамовца в дубль». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Британская королева под наркозом родила принца

Увеличили количество мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 23202
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 8973
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8289
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 5481
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 4833
Спорт
Украина не потеряла позиции в рейтинге ФИФА
Украина не потеряла позиции в рейтинге ФИФА Просмотров: 144
Разошелся. Гроза сборной Украины обидел английский клуб
Разошелся. Гроза сборной Украины обидел английский клуб Просмотров: 324
"Брат" Зинченко подписал новый контракт из "Манчестер Сити"
"Брат" Зинченко подписал новый контракт из "Манчестер Сити" Просмотров: 45
Свитолина показала новый подарок от жениха
Свитолина показала новый подарок от жениха Просмотров: 306
Автомобиль экс-форварда "Шахтера" протаранил велосипедист
Автомобиль экс-форварда "Шахтера" протаранил велосипедист Просмотров: 126
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 515
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть