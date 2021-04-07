Польский клуб отправил динамовца в дубль

Назарий Ррусин еще не дебютировал в новой команде. Фото: "Легия"

Арендованный у "Динамо" нападающий Назарий Русин переведен в дубль варшавской "Легии".

Об этом сообщила в Twitter пресс-аташе польской команды Изабелла Крук.

"По решению клуба Назарий Русин следующие 2 недели будет тренироваться со 2-й командой "Легии", – написала Крук.

Ранее была информация, что нападающего могут отстранить от тренировок с основной командой из-за отказа сыграть в матче дубля "Легии".

Русин сообщил, что реабилитолог посоветовал ему не играть на искусственном поле из-за риска травмы ключицы, которую он получил в прошлом году.

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Динамовец пока не дебютировал за "Легию" в чемпионате Польши. Ранее он выступал за луганскую "Зарю", откуда после серии удачных игр был возвращен в "Динамо". Осенью Назарий получил тяжелую травму. В феврале его отдали в аренду в польский клуб.