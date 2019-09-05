Стало известно, почему Неймар не перешел в "Барселону"

Следующий сезон Неймар проведет в ПСЖ

Авторитетный журналист Гильем Балаге изложил подробности несостоявшегося трансфера Неймара в Барселону в авторской колонке на ВВС.

После поражения от "Ливерпуля" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между Хосепом Бартомеу и ведущими игроками произошел серьезный разговор, в ходе которого президент клуба пообещал вернуть Неймара. Бартомеу был уверен в желании бразильца вновь выступать за "Бареслону", а Месси отметил, что Неймар станет центральной фигурой команды через несколько лет.

Однако "Барселона" очень долго не делала предложение ПСЖ, что вынудило бразильца вернуться к тренировкам с парижанами. Но Неймар отказался публично заявлять, что желает остаться в ПСЖ.

Датой первого и, как оказалось, единственного предложения стало 27 августа. Каталонцы готовы были отдать за Неймара 115 млн евро плюс 15 млн евро в виде бонусов, а также трех игроков на выбор.

Французский гранд остановился на Иване Ракитиче, Усмане Дембеле и Жан-Клере Тодибо. Ракитич и Тодибо дали согласие, хоть и без особого желания, а вот Дембеле ответил категорическим отказом.

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Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017-го за 222 млн евро. За это время выиграл 2 чемпионских титула у Франции, но в Лиге чемпионов команда не смогла добиться успеха. Этим летом Неймар пытался покинуть Париж, но его переход в другие клубы так и не осуществился.