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четверг, 11 февраля 2021 12:18

Стало известно, почему Кравец покинул "Динамо"

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Стало известно, почему Кравец покинул &quot;Динамо&quot;
Артем Кравец задержался в "Динамо" только на месяц. Фото: ФК "Динамо" Киев

Форвард Артем Кравец покинул "Динамо", потому что не получил гарантий играть в основном составе.

Экс-тренер "Динамо" по физической подготовке Диего Лонго рассказал подробности ухода из клуба нападающего, сообщает UKRFUT24.

"Кравец прибыл, на тренировках все было хорошо. Но через несколько недель игрок заявил, что он хочет играть в основном составе. В Динамо нету игрока, который может заявить подобное. В "Ювентусе" такого тоже нет. Хотя я помню, как Гонсало Игуаин, в первый год под руководством Массимилиано Аллегри, тоже пропускал матчи, поскольку не был в форме.

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Ни один игрок в мире не может заявить, что он хочет в стартовый состав. Если ты готов, тогда ты заинтересуешь главного тренера и получишь место в старте. Но если не попадаешь, то должен думать почему и работать усерднее. Если ты хочешь попробовать себя в другом месте, то можешь сделать запрос на трансфер и покинуть клуб. Для нас это не станет проблемой", – рассказал Лонго.

Артем Кравец присоединился летом в "Динамо", однако уже через месяц покинул клуб и перебрался в турецкий "Коньяспора".

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