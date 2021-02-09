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вторник, 09 февраля 2021 21:00

Почему "Динамо" станет чемпионом

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Почему &quot;Динамо&quot; станет чемпионом
Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

13 февраля стартует вторая часть чемпионата Украины. Главный вопрос: кто займет первое место? Пока "Динамо" опережает "Шахтер" на одно очко. Такой интриги не было из сезона 2014-го. Я думаю, что выиграет "Динамо".

Чемпионские перспективы столичной команды заключаются в проблемах "Шахтера". Донеччане последние четыре сезона доминировали в чемпионате. Даже Тете, Манор Соломон и другие недавние новички уже дважды выигрывали турнир. Футболисты уже не имеют большой мотивации. Главное для "Шахтера" - Лига Европы. В прошлом сезоне команда Каштру остановилась за шаг до финала, проиграв в полуфинале "Интеру". Теперь у них более высокие амбиции .

У "Шахтера" есть сугубо игровые проблемы. Команда не надежна в защите. Индивидуальный класс центральных защитников невысокий. Им трудно играть с высокой линией обороны. Недаром Каштуру строил игру в Лиге чемпионов вторым номером. Это приводит к тому, что каждый матч – риск потери очков. В первой части сезона их набралось достаточно – обилие ничьих при отсутствии поражений.

"Горнякам" трудно, когда соперник количественно обороняется, прессингует в середине поля и быстро атакует. Стали возникать проблемы там, где их давно не было – в позиционной атаке. Жуниору Мораесу уже 33 года. Альтернативы на позиции форварда ему нет.

Проблемы Луческу – форвард и ВАР

Луческу научил "Динамо" брать "свои" очки. Команда не обыграла ни одного представителя Украины в еврокубках, но у середняков и аутсайдеров взяли по 3 очка. Расстояние могло бы быть большим, если бы важная игра против "Шахтера" не была испорчена вспышкой коронавируса.

В сравнении с первой частью сезона "Динамо" слабее не стало. Определилась обойма игроков, на которых рассчитывает тренер. Футболисты уже лучше понимают требования Луческу. Румынский наставник анализирует каждого соперника и строит игру с надежностью собственных ворот и слабых сторон оппонента. Наконец настоящим лидером стал Виктор Цыганков .

Новичков в команде нет, но вернулся из аренды Сидклей, отбыл дисквалификацию Артем Беседин. Проявил себя на сборах Богдан Леднев. Это должно прибавить конкуренцию и глубину состава.

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Главная проблема Луческу – форвард. Побеждает тот, кто забивает. Речь не идет о том, чтобы нападающий сам создавал моменты. Нужно хоть реализовывать имеющиеся, которые возникают благодаря работе партнеров. Владислав Супряга не оправдывает авансы, а Беседину после годового отсутствия.пока не хватает игровой формы

Не стоит сбрасывать из счетов фактор судейства. В конце первой части сезона "Динамо" редко доигрывало матч в полном составе. Игроки должны понимать, что система ВАР будет рассматривать каждый эпизод и не ей давать поводов для удалений. Никаких послаблений к динамовцам не будет.

Ближайшие матчи претенденты на "золото" проведут в субботу, 13 февраля, в 17:00: "Динамо" - "Олимпик", "Колос" - "Шахтер". На 17 апреля запланирована очная встреча, номинальным хозяином будет донецкая команда.

Автор: Сергей Тищенко
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