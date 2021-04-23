Стало известно, почему Флик покинет "Баварию"

Ханс-Дитер Флик имеет опыт работы в сборной Германии. Фото: REUTERS

Тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик покинет команду летом из-за разногласий с руководством клуба.

Наставник не смог договориться с боссами клуба в вопросах трансферов, сообщает Goal.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" нашла замену Флику

Флик хотел, чтобы клуб летом подписал Арне Майера, Макса Майера и Эмре Джан. Руководство эти кандидатуры не одобрило.

По сообщению СМИ, Флик является главным кандидатом на пост тренера сборной Германии. Йоахим Лёв покинет этот пост после Евро-2020/21.

Ханси Флик возглавил "Баварию" в конце 2019 года. В прошлом сезоне выиграл все возможные турниры, включая Лигу чемпионов. В текущем сезоне команда лидирует в Бундеслиге, но проиграла ПСЖ в 1/4 Лиги чемпионов.